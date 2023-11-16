Що в чорній скриньці? У ГУР розкрили вміст "Black Box", від якого у росіян збитки на 900 млн (відео)

В українській розвідці відкрили українцям таємницю

У Головному управлінні розвідки Міноборони України показали вміст "Black Box", на який українці пожертвували сотні мільйонів гривень. За попередніми підрахунками, збитки росіянам за допомогою вмісту таємної коробки вже завдано майже на мільярд доларів.

Про це розповіли у фонді "Повернись живим", який разом із блогером Ігорем Лаченковим відкрив збір на "Black Box". Розпакування для українців провів боєць одного зі спецпідрозділів ГУР із позивним "Колібрі".

Серед іншого, в "Black Box" знаходиться баражуючий боєприпас "Бобер", який виробляють в Україні. Він здатний знищувати цілі на відстані 800 км.

"Це — не єдина складова "коробки", але це те, що ми можемо озвучити станом на зараз", — зазначили у фонді.

За вісім місяців 2023 року вміст таємної коробки допоміг ЗСУ завдати шкоди окупантам на понад 900 мільйонів доларів. Зазначається, що "Бобер" виконував завдання в окупованому Криму та інших непідконтрольних Україні територіях. Щобільше, за допомогою Black Box були вражені військові об’єкти на території росії.

Як приклад у фонді навели попадання в завод з виробництва електроніки для ракет типу Х-31, Х-35 та Х-59. Також "Бобер" успішно вразив сховище, де росіяни тримали ракетні частини до балістичних ракетних комплексів "Іскандер".

У фонді "Повернись живим" також розповіли про нові плани для бійців спецпідрозділу ГУР, які працюють із "Black Box".

"На зібрані 15 000 000 грн ми придбаємо для "Колібрі" та інших бійців, які працюють з "Black Box", автомобілі з комплектуючими. Транспорт підвищить мобільність спецпризначенців та дозволить їм ефективніше "діставати" окупантів у Криму, на тимчасових окупованих територіях України та по той бік кордону", — сказано в повідомленні.

Проєкт "Black Box" було запущено ще 2022 року. Тоді, без оголошення будь-яких подробиць, вдалося зібрати за п’ять тижнів понад 230 мільйонів гривень. Головна мета цього проєкту полягає у тому, щоб знизити наступальний потенціал росіян.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ГУР у Криму знищили російські катери. У мережі показали перші супутникові знімки з Вузької бухти.