Что в черном ящике? В ГУР раскрыли содержимое "Black Box", от которого у россиян ущерб на 900 млн (видео)

В украинской разведке приоткрыли тайну

В Главном управлении разведки Минобороны Украины показали содержимое "Black Box", на который украинцы пожертвовали сотни млн гривен. По предварительным подсчетам, ущерб россиянам при помощи содержимого тайной коробки уже нанесен почти на миллиард долларов.

Об этом рассказали в фонде "Повернись живим", который вместе с блогером Игорем Лаченковым открыл сбор на "Black Box". Распаковку для украинцев провел боец одного из спецподразделений ГУР с позывным "Колибри".

Среди прочего, в "Black Box" находится барражирующий боеприпас "Бобер", который производят в Украине. Он способен уничтожать цели на расстоянии в 800 км.

"Это — не единственная составляющая "коробки", но это то, что мы можем озвучить по состоянию на сегодняшний день", — отметили в фонде.

За восемь месяцев 2023 года содержимое тайной коробки помогло ВСУ нанести ущерб оккупантам на более чем 900 миллионов долларов. Отмечается, что "Бобер" выполнял задачи в оккупированном Крыму и других неподконтрольных Украине территориях. Более того, при помощи "Black Box" были поражены военные объекты на территории россии.

В качестве примера в фонде привели попадание в завод по производству электроники для ракет типа Х-31, Х-35 и Х-59. Также "Бобер" успешно поразил хранилище, где россияне держали ракетные части к баллистическим ракетным комплексам "Искандер".

В фонде "Повернись живим" также рассказали о новых планах для бойцов спецподразделения ГУР, которые работают с "Black Box".

"На собранные 15 000 000 грн мы приобретем для "Колибри" и других бойцов, работающих с "Black Box", автомобили с комплектующими. Транспорт повысит мобильность спецназовцев и позволит им эффективнее "доставать" оккупантов в Крыму, на временных оккупированных территориях Украины и по ту сторону границы", — сказано в сообщении.

Проект "Black Box" был запущен еще в 2022 году. Тогда, без объявления каких-либо подробностей, удалось собрать за пять недель свыше 230 миллионов гривен. Главная цель этого проекта заключается в том, чтобы снизить наступательный потенциал россиян.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ГУР в Крыму уничтожили российские катера. В сети показали первые спутниковые снимки с Узкой бухты.