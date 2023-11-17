Зеленський підписав резонансний закон про "військовий ПДФО": нардеп пояснив, що зміниться

Податки з військових йтимуть на оборону країни

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю, 17 листопада, підписав законопроект №10037 про військовий ПДФО та акциз. Таким чином із Держбюджету буде виділено 214,7 млрд грн на військові витрати.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За словами влади, цей законопроєкт дозволить закуповувати більше дронів та снарядів для ЗСУ.

Так, цього року, а саме з 1 жовтня до 31 грудня "військовий ПДФО" буде направлений до держбюджету в рівній пропорції. Тобто 50% на ДСЗІ та ще 50% на дрони. На кожну статтю видатків передбачено по 13 млрд гривень.

З 1 січня 2024 року та до 31 грудня року, в який припинить діяти воєнний стан, "військовий ПДФО" розподілятиметься таким чином:

45% — ДСЗІ на дрони (прогноз 43+ млрд грн)

45% – Мінстратегпром для розгортання виробництва боєприпасів та зброї (43+ млрд грн)

10% — розпорядникам сектору безпеки та оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО (близько 10 млрд)

Крім того, з 1 січня 2024 року акциз, що йшов у дорожній фонд, також буде врахований у "військовий ПДФО" (крім місцевої частини 13,44%).

"Військовий ПДФО" — це збір податків з військових та спрямування їх на оборону країни. Кошти перенаправлятимуться з місцевих бюджетів до державної скарбниці та покриватимуть витрати на оборону країни.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що 8 листопада народні депутати підтримали законопроєкт №10037. Але мери деяких українських міст розлютилися через таке рішення.