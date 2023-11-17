Чверть мільярда гривень тільки на пальному вдалось зекономити завдяки Прозорро - Ярова

Чверть мільярда гривень на закупівлях пально-мастильних матеріалів вдалось зекономити, завдяки чесним і прозорим торгам через Прозорро. Про це повідомила членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони, членкиня колегіального органу з тилового забезпечення Міноборони, волонтерка Дана Ярова в своєму тг-каналі.

"Якщо бути геть точною — 256 000 000 грн. Тобто заощаджувати кошти на закупівлях Міноборони реально. Головне — бажання", — написала Ярова.

Вона також повідомила, що через Прозорро закуплено 8 000 т авіаційного палива для ЗСУ. Переможцем торгів було визнано Укрнафту.

"Очікувана вартість, запропонована Міноборони, складала – 531 999 840 грн, у ході аукціону ціну було знижено до 455 999 999 грн. У результаті торгів зекономлено 17,8% від очікуваної вартості, а це 98 666 641 грн." — зазначила волонтерка.