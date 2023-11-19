На Хмельниччині пара на BMW пограбувала відомих волонтерів: мережа "кричить" від обурення

Слів деякі українці не підбирали

В Україні молода пара пограбувала скриньку, в яку люди кидають пожертвування на ЗСУ. За свій вчинок порушникам, судячи з усього, не соромно.

Про це повідомляє популярний київський паблік "dtp.Kiev". Повідомляється, що інцидент стався у місті Славута (Хмельницька область), де встановлена скульптура місцевого художника Миколи Мельничука. Сам автор її називає "артприколом", але факт — кінь Хорсе успішно збирає гроші на ЗСУ. Саму скриньку встановлено на території приватного магазину волонтера Анатолія Казімірова і раз на місяць, у присутності свідків, її відкривають для пожертв та віддають гроші волонтерській організації "Бойові бджоли", яка безпосередньо співпрацює з бойовими підрозділами ЗСУ.

Так от, саме цей ящик пограбували. Зробила це, як можна побачити на відео із камер спостереження, молода пара. Примітно, що грабіжники приїхали на місце подій на автомобілі BMV X5.

У пості зазначається, що героїня відео, яка витягує гроші зі скриньки, вже прокоментувала інцидент. Автори прикріпили скріншот коментаря в соціальній мережі, де обліковий запис, який нібито належить фігурантці, пише наступне:

На ситуацію вже відреагували у мережі. Багато українців було шоковано тим, що відбувається. Слів дехто не підбирав.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві скандал між псевдо-волонтерами та ветераном, підключилася поліція.