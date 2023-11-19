На Хмельнитчине пара на BMW ограбила известных волонтеров: сеть "кричит" от возмущения

Слов некоторые украинцы не подбирали

В Украине молодая пара ограбила ящик, в который люди бросают пожертвования на ВСУ. За свой поступок нарушителям, судя по всему, не стыдно.

Об этом сообщает популярный киевский паблик "dtp.Kiev". Сообщается, что инцидент произошел в городе Славута (Хмельницкая область), где установлена скульптура местного художника Николая Мельничука. Сам создатель её называет "артприколом", но факт — конь Хорсе успешно собирает деньги на ВСУ. Сам ящик установлен на территории частного магазина волонтера Анатолия Казимирова и раз в месяц, в присутствии свидетелей, его открывают для пожертвований и отдают деньги волонтерской организации "Боевые пчелы", непосредственно сотрудничающей с боевыми подразделениями ВСУ.

Так вот, именно этот ящик ограбили. Сделала это, как можно увидеть на видео с камер наблюдения, молодая пара. Как отмечают авторы поста, примечательно, что грабители приехали на место событий на автомобиле BMV X5.

В посте указывается, что героиня видео, которая вытаскивает деньги из ящика, уже прокомментировала инцидент. Авторы прикрепили скриншот комментария в социальной сети, где аккаунт, который якобы принадлежит фигурантке, пишет следующее:

На ситуацию уже отреагировали в сети. Многие украинцы были шокированы происходящим. Слов некоторые не подбирали.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве скандал между псевдо-волонтерами и ветераном, подключилась полиция.