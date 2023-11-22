Рада дала добро: військові зможуть безкоштовно зберігати свої репродуктивні клітини

В країні є три державні клініки, які зараз можуть займатися забором та кріо заморозкою біологічного матеріалу

Українські захисники відтепер матимуть змогу стати батьками, навіть якщо втратять репродуктивні функції через травму або поранення. Військовим дозволили безкоштовно зберігати свої репродуктивні клітини у кріобанках.

Верховна Рада проголосувала за відповідний законопроект. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram.

За документ проголосували 271 народний обранець. Законопроект дозволить коштом держави заморожувати та зберігати яйцеклітини та сперматозоіди військових.

На думку медиів, в такої ініціативи безліч плюсів, серед яких збереження українського генофонду.

При цьому, юристи попередили, що можуть винукнути питання стосовно біоматеріалу загиблих військовослужбовців. Бо у пояснювальній записці наголошується: законопроєкт не передбачає запровадження державних заходів щодо забезпечення посмертного батьківства/материнства.

Зараз в країні є три державні клініки, які зараз можуть займатися забором та кріо заморозкою біологічного матеріалу. Потужності приватних клінік значно більші. Ринкова вартість консервації і зберігання біоматеріалу на сьогодні складає від 10 тисяч грн за рік.

Раніше "Телеграф" повідомив, чому військовим невчасно виплачують зарплати та винагороди.