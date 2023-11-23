Нова бронемашина для ЗСУ? Що будуть робити з українською ББМ "Варта"

"Варта" один з найкращих зразків українських ББМ, але вона дуже залежить від білоруських деталей

В Україні наразі ведеться розробка аналога, альтернативи або взагалі нової моделі броньованих армійських машин, які повинні замінити в Збройних силах України дуже відомі ББМ "Варта". Проблема в тому, що ці чудові машини робилися із використанням білоруських комплектуючих, доступу до яких тепер немає.

Про це розповів генеральний директор компанії "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас в інтерв’ю "Військовому кур’єру". За його словами, спочатку компанія хотіла розробити варіант "Варти" без білоруських деталей, але врешті-решт зупинилися на створенні кількох нових моделей.

Бельбас відмовився розповідати подробиці щодо самого проєкту – попросив почекати, коли компанія представить свою розробку широкому загалу. Це станеться доволі скоро, оскільки випуск ББМ "Варта", яка базувалася на шасі МАЗу (Мінського автомобільного заводу), припинено.

"Машина була, надійна, проста, і це була концепція її створення – застосувати достатньо розповсюджене шасі МАЗ, на яке були, є і будуть запасні частини, яке достатньо просто обслуговувати на будь-якому сервісному центрі", – сказав він, пояснюючи, чому було обрано саме білоруське шасі.

Для довідки. ББМ "Варта" – український бронеавтомобіль формули 4х4, побудований на шасі МАЗ-5434. Машина створена спеціально для поліції особливого призначення КОРД та сил спеціальних операцій Національної гвардії України. До початку війни у 2022 році встигли випустити понад 200 одиниць.

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