Новая бронемашина для ВСУ? Что будут делать с украинским ББМ "Варта"

"Варта" один из лучших образцов украинских ББМ, но она очень зависит от белорусских деталей

В Украине ведется разработка аналога, альтернативы или вообще новой модели бронированных армейских машин, которые должны заменить в Вооруженных силах Украины очень известные ББМ "Варта". Проблема в том, что эти замечательные машины производились с использованием белорусских комплектующих, доступа к которым теперь нет.

Об этом рассказал генеральный директор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас в интервью "Военному курьеру". По его словам, сначала компания хотела разработать вариант "Варты" без белорусских деталей, но в конце концов остановились на создании нескольких новых моделей.

Бельбас отказался рассказывать подробности относительно самого проекта – попросил подождать, когда компания представит свою разработку широкой публике. Это произойдет довольно скоро, поскольку выпуск ББМ "Варта", базировавшейся на шасси МАЗа (Минского автомобильного завода), прекращен.

"Машина была, надежная, проста, и это была концепция ее создания – применить достаточно распространенное шасси МАЗ, на которое были, есть и будут запасные части, которое достаточно просто обслуживать на любом сервисном центре", – сказал он, объясняя, почему было выбрано самое белорусское шасси.

Для справки. ББМ "Варта" – украинский бронеавтомобиль формулы 4х4, построенный на шасси МАЗ-5434. Машина создана специально для полиции особого назначения КОРДа и сил специальных операций Национальной гвардии Украины. К началу войны в 2022 году успели выпустить более 200 единиц.

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