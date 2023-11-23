Озвучив важливі новини з фронту: Залужний уперше виступив на засіданні "Рамштайну"

Союзникам розповіли про ситуацію на полі бою

У засіданні контактної групи у рамках формату "Рамштайн" взяв участь Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Це сталося вперше.

Про це Залужний повідомив у своєму Telegram-каналі. Як відомо, засідання відбулось 22 листопада.

У ході переговорів із партнерами Головнокомандувач ЗСУ розповів про ситуацію на фронті та зазначив, що обстановка на полі бою ускладнена, але перебуває під контролем української армії.

"Збройні Сили України продовжують вести оборонні та наступальні операції. Доповів про дії росіян, погрози та їх передбачувані плани на найближчий час", — написав Залужний.

Також він висловив подяку партнерам по коаліції, яка допомагає зміцнити позиції ЗСУ та їх можливості.

"Оголошені пакети допомоги посилять українську систему протиповітряної оборони, артилерію, РЕБ та інші важливі складові", — завершив голова ВСУ.

Нагадаємо, що за підсумками минулих переговорів у форматі "Рамштайн" стало відомо про плани союзників України створити коаліцію щодо ППО перед зимою.

Раніше Телеграф писав про те, що в Європейському Союзі вже готовий план гарантій безпеки для України.