Чехи та словаки збирають на Black Hawk для ЗСУ: скільки вже зібрано

Sikorsky UH-60 Black Hawk – універсальний армійський гвинтокрил армії США

Чеські та словацькі волонтери за один тиждень зібрали 400 тисяч євро у рамках ініціативи з придбання гвинтокрилу Black Hawk для Збройних сил України. Придбати планується один з небагатьох Black Hawk, які знаходяться у приватній власності.

Про це повідомляється на сайті ініціативи Dárek pro Putina ("Подарунок для путіна"). В рамках цієї ініціативи волонтери з двох країн збирають гроші на допомогу ЗСУ.

"Чехи та словаки вже протягом тижня збирають на гелікоптер Black Hawk для української військової розвідки. Зараз ми зібрали понад €400 тис.", – сказано у повідомленні на сайті.

Гвинтокрил передадуть до розпорядження військової розвідки України. Купувати будуть Black Hawk, який перебуває у приватній власності на території Європи; за нього просять 4,291 млн євро.

Для довідки. Sikorsky UH-60 Black Hawk – універсальний армійський гвинтокрил армії США. До 1990-х років було побудовано понад 2600 одиниць Black Hawk, наразі їхнє виробництво припинено, американські війська використовують вже модернізовані UH-60М. Також використовується десятками країн в усьому світі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що техніка, якою користуються Сили спеціальних операцій Міністерства оборони України, залишається таємницею, але іноді її таки показують, як, наприклад, багатоцільові гелікоптери UH-60 Black Hawk ("Чорний яструб").