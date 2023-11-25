Спікер парламенту Фінляндії викликав бурхливі оплески у Верховній Раді: що він зробив (відео)

Фінський спікер вразив українських нардепів своєю промовою

У суботу, 25 листопада, у Верховній Раді виступив речник парламенту Фінляндії Юссі Халла-ахо, який своєю промовою українською мовою викликав бурхливі оплески серед політиків.

Відповідним відеозаписом із зали засідань поділився нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

"Просто послухайте, яка українська у фінського спікера", — підписав відео він.

Користувачі мережі теж залишилися у захваті від того, як Халла-Ахо вміє говорити українською мовою.

Варто зазначити, що спікер парламенту Фінляндії є також вченим-філологом, доктором філософії та фахівцем зі старослов’янської мови. Тому він може вільно говорити українською та російською мовами.

При цьому він особисто донатив на потреби ЗСУ та користувався сервісом SignMyRocket, який дозволяє за певну суму підписати один зі снарядів, які будуть використані українськими захисниками проти російських окупантів.

У вересні, під час зустрічі зі спікером українського парламенту Русланом Стефанчуком, він був нагороджений орденом Ярослава Мудрого II ступеня.

Як повідомлялося раніше, Фінляндія днями звинуватила росію в тому, що та надсилає натовпи мігрантів, які намагаються прорвати кордон.