Спикер парламента Финляндии вызвал бурные аплодисменты в Верховной Раде: что он сделал (видео)

Финский спикер поразил украинских нардепов своей речью

В субботу, 25 ноября, в Верховной Раде выступил спикер парламента Финляндии Юсси Халла-ахо, который своей речью на украинском языке вызвал бурные аплодисменты среди политиков.

Соответствующей видеозаписью из зала заседаний поделился нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Просто послушайте, какой украинский у финского спикера", — подписал видео он.

Пользователи сети тоже остались в восторге от того, как Халла-ахо умеет говорить на украинском языке.

Стоит отметить, что спикер парламента Финляндии является также ученым-филологом, доктором философии и специалистом по старославянскому языку. Поэтому он может свободно говорить на украинском и российском языках.

При этом он лично донатил на нужды ВСУ и пользовался сервисом SignMyRocket, позволяющий за определенную сумму подписать один из снарядов, которые будут использованы украинскими защитниками против российских оккупантов.

В сентябре, во время встречи со спикером украинского парламента Русланом Стефанчуком, он был награжден орденом Ярослава Мудрого II степени.

Как сообщалось ранее, Финляндия на днях обвинила россию в том, что та присылает толпы мигрантов, которые пытаются прорвать границу.