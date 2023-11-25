Спикер парламента Финляндии вызвал бурные аплодисменты в Верховной Раде: что он сделал (видео)
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Финский спикер поразил украинских нардепов своей речью
В субботу, 25 ноября, в Верховной Раде выступил спикер парламента Финляндии Юсси Халла-ахо, который своей речью на украинском языке вызвал бурные аплодисменты среди политиков.
Соответствующей видеозаписью из зала заседаний поделился нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
"Просто послушайте, какой украинский у финского спикера", — подписал видео он.
Пользователи сети тоже остались в восторге от того, как Халла-ахо умеет говорить на украинском языке.
Стоит отметить, что спикер парламента Финляндии является также ученым-филологом, доктором философии и специалистом по старославянскому языку. Поэтому он может свободно говорить на украинском и российском языках.
При этом он лично донатил на нужды ВСУ и пользовался сервисом SignMyRocket, позволяющий за определенную сумму подписать один из снарядов, которые будут использованы украинскими защитниками против российских оккупантов.
В сентябре, во время встречи со спикером украинского парламента Русланом Стефанчуком, он был награжден орденом Ярослава Мудрого II степени.
Как сообщалось ранее, Финляндия на днях обвинила россию в том, что та присылает толпы мигрантов, которые пытаются прорвать границу.