"Україні потрібно більше ППО": президент Латвії та прем’єр Литви після 6 годин у бомбосховищі у Києві

Лідери двох європейських країн перебували у Києві під час атаки

Російські окупанти в ніч проти 25 листопада влаштували масований обстріл України з використанням 75 безпілотників. Більшість із них була спрямована на Київ, в якому якраз перебували з візитом президент Латвії Едгарс Рінкевичс та прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте.

Як розповів латвійський лідер під час пресконференції за підсумками Міжнародного саміту Grain from Ukraine, це свідчить, що Україну необхідно забезпечити великою кількістю засобів ППО.

"Ми сьогодні вночі або, правильніше, сьогодні рано-вранці стали свідками найбільшої атаки росіян з використанням безпілотників, націлених на столицю України — місто Київ. У мене був привід шість годин пробути в бомбосховищі", — сказав Рінкевичс.

Він зазначив, що разом із ним у сховищі була і прем’єрка Литви. Глава Латвії додав, що оскільки ППО над Києвом зробила свою роботу, то атака БПЛА зазнала невдачі, але для Заходу це послання було очевидним.

"Ми маємо робити все можливе, щоб забезпечити Україну великою кількістю засобів ППО, великою кількістю боєприпасів та військової техніки. Це не тільки для того, щоб допомогти Україні на полі бою, але також і для того, щоб захистити цивільних", — сказав Рінкевичс та додав, що це послання він повторюватиме на всіх форматах країн НАТО чи ЄС.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розповідав, у яких областях спостерігається нестача ППО.