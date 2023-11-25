"Украине нужно больше ПВО": президент Латвии и премьер Литвы после 6 часов в бомбоубежище в Киеве

Лидеры двух европейских стран находились в Киеве во время атаки

Российские оккупанты в ночь на 25 ноября устроили массированные обстрел Украины с использованием 75 беспилотников. Большая часть из них была направлена на Киев, в котором как раз находились с визитом президент Латвии Едгарс Ринкевичс и премьер Литвы Ингрида Шимоните.

Как рассказал латвийский лидер во время пресс-конференции по итогам Международного саммита Grain from Ukraine, это показывает, что Украину необходимо обеспечить большим количеством средств ПВО.

"Мы сегодня ночью или, правильнее, сегодня ранним утром стали свидетелями наибольшей атаки россиян с использованием беспилотников, нацеленных на столицу Украины — город Киев. У меня был повод шесть часов пробыть в бомбоубежище", — сказал Ринкевичс.

Он отметил, что вместе с ним в убежище была и премьер Литвы. Глава Латвии добавил, что так как ПВО над Киевом сделала свою работу, то атака БПЛА потерпела неудачу, но для Запада это послание было очевидным.

"Мы должны делать все возможное, чтобы обеспечить Украину большим количеством средств ПВО, большим количеством боеприпасов и военной техники. Это не только для того, чтобы помочь Украине на поле боя, но также и для того, чтобы защитить гражданских", — сказал Ринкевичс и добавил, что это послание он будет повторять на всех форматах стран НАТО или ЕС.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, в каких областях наблюдается нехватка ПВО.