Зеленский рассказал, в каких областях больше всего не хватает ПВО: подробности

Дефицит ПВО есть повсюду

Несмотря на то, что Украина получила большое количество систем ПВО от союзников, во многих областях их все равно недостаточно.

Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский по итогам Международного саммита Grain from Ukraine, нехватка ПВО наблюдается даже в Киеве, не говоря уже о других областях.

В частности, по его словам речь идет о прифронтовых областях, где оккупанты могут использовать не только крылатые ракеты, но и баллистические, а также другое вооружение вроде артиллерии или авиабомб.

"То есть приграничные области с россией, с Беларусью или области, частично временно оккупированные — Запорожье, Херсон, Днепр. Донецкое направление — очень сложно", — сказал Зеленский.

Также по словам Зеленского, нехватка ПВО наблюдается в Сумской, Черниговской и Черкасской областях.

Как сообщалось ранее, глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут сообщил, что за месяц оккупанты могут произвести или получить до 1000 ударных БПЛА по типу "Shahed", а за последние полгода им удалось получить более двух тысяч таких дронов. Кроме того, у них остались в запасе крылатые ракеты. Поэтому украинцам стоит быть готовыми к тому, что зима будет очень тяжелой.