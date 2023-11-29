Не тільки з росії: Подоляк розповів, звідки беруться чутки про конфлікт Зеленського та Залужного

росія причетна до поширення чуток, але є й інший фактор

В Офісі президента розповіли, звідки в Україні з’являються чутки про нібито конфлікт між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Радник голови ОПУ Михайло Подоляк розповів, що безумовно до цього доклали свою руку росіяни, але є в цьому й особливості українського політичного життя. Це явище він назвав "парадоксальним".

За його словами, ключовим донором є все ж таки росія, яка хоче дестабілізувати ситуацію в Україні.

"Більше спекуляцій, більше внутрішніх скандальних конфліктів, більше хаосу, більше сумніву, більше невизначеності, а отже, менше концентрації на війні, менше морально-психологічної мобілізації, менше взаємної довіри. І це працює частково", — зазначив Подоляк.

За його словами, використовуючи цю гібридну технологію, росіяни намагаються підняти шанси на заморожування конфлікту та нав’язування своїх умов.

Водночас Подоляк додав, що українське політичне життя традиційно побудоване на конспірології, спекуляціях, інформаційних провокаціях та песимізмі у стилі "все пропало".

"Сьогодні саме цього легендарного феномену стало набагато більше", — додав він.

Нагадаємо, на тлі публікацій Головкому ЗСУ Валерія Залужного у західній пресі, де він констатував, що ситуація на фронті може зайти в глухий кут, і наступних заяв Володимира Зеленського, що патової ситуації на фронті немає, пішли чутки про конфлікт між ними. Їх активно підігріває російська пропаганда