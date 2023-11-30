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Чим для рф може скінчитися набір солдатів з Центральної Азії: в ISW відповіли

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Антон Корж Антон Корж
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В росію приїжджає багато мігрантів, яких можна поставити "під рушницю" Новина оновлена 30 листопада 2023, 06:45
В росію приїжджає багато мігрантів, яких можна поставити "під рушницю". Фото росЗМІ

Держави Центральної Азії засуджують найманців, які служили росіянам, до реальних тюремних термінів

Росія бажає уникнути нової мобілізації серед своїх громадян, тому планує заганяти на військову службу мігрантів з колишніх радянських республік Центральної Азії. Але такі спроби можуть стати джерелом напруженості та конфліктів між цими країнами та рф.

Про це сказано у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики вважають, що росіяни планують поповнювати втрати у діючих та створювати нові підрозділи з мігрантів.

Але, сказано у звіті, наполегливість російської влади у цьому питанні може стати причиною для конфлікту з центральноазійськими сусідами. Держави, які там розташовані, все частіше використовують закони про боротьбу з найманцями для покарання тих своїх громадян, хто брав участь у війні проти України на боці російських терористів.

Наприклад, 28 листопада громадянин Казахстану Олексій Шомполов отримав 6 років та 8 місяців тюрми із конфіскацією майна за звинуваченням у найманстві. Казахський суд засудив його через доведений факт участі Шомполова у війні в Україні у складі ПВК "Вагнер" під Бахмутом, де Шомполов служив артилеристом. До цього аналогічні рішення ухвалювали суди в Узбекистані та Киргизстані, де до реальних тюремних термінів засудили кількох громадян, які воювали на боці рашистів.

Вироки судів викликали справжню істерику у російських праворадикальних та імперських кругах. Зокрема уряд Казахстану російські праворадикали звинуватили в "антиросійській" позиції. Аналітики передбачають, що у випадку, якщо таких прикладів буде більше, зміниться рівень напруги у російському суспільстві, а через це – і у відносинах рф та держав Центральної Азії.

Як писав "Телеграф", за словами секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова вже у 2024 році російський диктатор володимир путін, після виборів, може оголосити тотальну мобілізацію. Україна разом з західними партнерами має 3-4 місяці, аби підготуватись до цього.

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#Мігранти #Втрати #Часткова мобілізація