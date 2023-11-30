Чим для рф може скінчитися набір солдатів з Центральної Азії: в ISW відповіли

Держави Центральної Азії засуджують найманців, які служили росіянам, до реальних тюремних термінів

Росія бажає уникнути нової мобілізації серед своїх громадян, тому планує заганяти на військову службу мігрантів з колишніх радянських республік Центральної Азії. Але такі спроби можуть стати джерелом напруженості та конфліктів між цими країнами та рф.

Про це сказано у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Аналітики вважають, що росіяни планують поповнювати втрати у діючих та створювати нові підрозділи з мігрантів.

Але, сказано у звіті, наполегливість російської влади у цьому питанні може стати причиною для конфлікту з центральноазійськими сусідами. Держави, які там розташовані, все частіше використовують закони про боротьбу з найманцями для покарання тих своїх громадян, хто брав участь у війні проти України на боці російських терористів.

Наприклад, 28 листопада громадянин Казахстану Олексій Шомполов отримав 6 років та 8 місяців тюрми із конфіскацією майна за звинуваченням у найманстві. Казахський суд засудив його через доведений факт участі Шомполова у війні в Україні у складі ПВК "Вагнер" під Бахмутом, де Шомполов служив артилеристом. До цього аналогічні рішення ухвалювали суди в Узбекистані та Киргизстані, де до реальних тюремних термінів засудили кількох громадян, які воювали на боці рашистів.

Вироки судів викликали справжню істерику у російських праворадикальних та імперських кругах. Зокрема уряд Казахстану російські праворадикали звинуватили в "антиросійській" позиції. Аналітики передбачають, що у випадку, якщо таких прикладів буде більше, зміниться рівень напруги у російському суспільстві, а через це – і у відносинах рф та держав Центральної Азії.

Як писав "Телеграф", за словами секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова вже у 2024 році російський диктатор володимир путін, після виборів, може оголосити тотальну мобілізацію. Україна разом з західними партнерами має 3-4 місяці, аби підготуватись до цього.