Чого чекати від погоди та коли в Україні потеплішає: прогноз на початок зими

Осінь була неймовірно м’якою, але наприкінці показала характер

Останній день осені приніс в Україну покращення погодних умов, опади припинились. Однак розслабитися не дасть сильний вітер та ожеледиця.

"30 листопада у західних, північних, більшості центральних та Харківській областях на дорогах ожеледиця (I рівень небезпеки, жовтий)", — попередили в Укргідрометцентрі. Синоптики дали прогноз погоди найближчими днями.

У четвер, 30 листопада, максимальна температура у більшості областей України становитиме від 3 морозу до 3 тепла, на півдні до 5-7 градусів тепла. Вітер буде південних напрямів, помірний, але на півночі та північному сході України можливі сильні штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

У п’ятницю, 1 грудня, зима привітає Україну опадами різної інтенсивності – це буде дощ та дощ зі снігом. Вночі синоптики обіцяють від +7 (Одеса) до -7 (Сумщина) градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть від 3 градусів морозу на півночі, до 13 тепла на півдні. У Криму до +16.

Карта погоди 1 грудня

У суботу, 2 грудня, опади очікуються всюди, крім півдня та південного сходу. Температура повітря буде аналогічною до попереднього дня.

У неділю, 3 грудня, в Україні потеплішає, навіть уночі, окрім заходу, де будуть невеликі мінуси, погода буде плюсовою. Вдень очікується -1 (західна область) +9 градусів. По всій країні мінлива хмарність, але ймовірні незначні дощі або сніг.

Карта погоди 3 грудня

У понеділок, 4 грудня, опади можливі по всій країні. Вночі температура повітря становитиме +4 -7 градусів, вдень прогнозується +8 -4 градуси.

Мапа погоди 4 грудня

Нагадаємо, раніше Вазіра Мартазінова озвучила "Телеграфу" прогноз погоди на грудень. Вона розповіла, коли почнуться сильні морози.