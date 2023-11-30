Чего ждать от погоды и когда в Украине потеплеет: прогноз на начало зимы

Осень была невероятно мягкой, но в конце показала характер

Последний день осени принес в Украину улучшение погодных условий, осадки прекратились. Однако расслабиться не даст сильный ветер и гололед.

"30 ноября в западных, северных, большинстве центральных и Харьковской областях на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый)", — предупредили в Укргидрометцентре. Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни.

В четверг, 30 ноября, максимальная температура в большинстве областей Украины будет составлять от 3 мороза до 3 тепла, на юге до 5-7 градусов тепла. Ветер будет южных направлений, умеренный, но на севере и северо-востоке Украины возможны сильные штормовые порывы до 15-20 метров в секунду.

В пятницу, 1 декабря, зима поприветствует Украину осадками разной интенсивности — это будет дождь и дождь со снегом. Ночью синоптики обещают от +7 (Одесчина) до -7 (Сумщина) градусов. В дневные часы столбики термометров покажут от 3 градусов мороза на севере, до 13 тепла на юге. В Крыму до +16.

Карта погоды 1 декабря

В субботу, 2 декабря, осадки ожидаются повсюду, кроме юга и юго-востока. Температура воздуха будет аналогичной предыдущему дню.

В воскресенье, 3 декабря, в Украине потеплеет, даже ночью, кроме запада, где будут небольшие минусы, погода будет плюсовой. Днем ожидается -1 (западные области) +9 градусов. По всей стране — переменная облачность, но вероятны незначительные дожди или снег.

Карта погоды 3 декабря

В понедельник, 4 декабря, осадки вероятны по всей стране. Ночью температура воздуха составит +4 -7 градусов, днем прогнозируется +8 -4 градуса.

Карта погоды 4 декабря

Напомним, ранее Вазира Мартазинова озвучила "Телеграфу" прогноз погоды на декабрь. Она рассказала, когда начнутся сильные морозы.