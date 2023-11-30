Бербок проїхалася по лаврову та на пальцях пояснила росії, чого від неї хочуть

У росії поки що ніяк не відреагували на слова німецького міністра

Глава німецького МЗС Анналена Бербок зажадала від росії припинити війну в Україні. За її словами, путін повинен дотримуватися всіх принципів роботи ОБСЄ та негайно вивести свої війська.

Свою вимогу міністр озвучила на зустрічі ОБСЄ у Скоп’є — столиці Північної Македонії, повідомляє BILD. На зустрічі також був присутній і російський міністр закордонних справ сергій лавров.

Примітно, що під час виступу глави німецького МЗС сергій лавров залишив зал. Анналена Бербок зазначила, що російський міністр не готовий слухати нікого, він з’являється у залі лише у той момент, коли йому самому потрібно виступити.

"Зупиніть невимовні страждання, які ви приносите мільйонам людей... росія повинна дотримуватись основних принципів ОБСЄ, вивести свої війська і підтвердити свою прихильність до миру... [Для закінчення війни] нема потреби в переговорах і вже точно нема потреби у поступках з боку України", — заявила Бербок.

У росії поки що ніяк не відреагували на слова міністра закордонних справ Німеччини. У свою чергу, МЗС рф повідомило, що сергій лаврлв зустрівся з главою угорського уряду Петером Сійярто для двосторонніх переговорів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Німеччина та США нібито хочуть посадити Україну за стіл переговорів із рф. Дві країни домовилися між собою, що постачати ЗСУ будуть лише зброю, яка допоможе стримувати росіян, а не відвойовувати нові території. У США прокоментували цю заяву ЗМІ.