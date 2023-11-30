Бербок проехалась по лаврову и на пальцах объяснила россии, чего от нее хотят

В россии пока что никак не отреагировали на слова немецкого министра

Глава немецкого МИД Анналена Бербок потребовала от россии прекратить войну в Украине. По ее словам, путин должен соблюдать все принципы работы ОБСЕ и немедленно вывести свои войска.

Свое требование министр озвучила на встрече ОБСЕ в Скопье — столице Северной Македонии, передает BILD. На встрече также присутствовал и российский министр иностранных дел сергей лавров.

Примечательно, что во время выступления главы немецкого МИД сергей лавров покинул зал. Анналена Бербок отметила, что российский министр не готов слушать никого, он появляется в зале лишь в тот момент, когда ему самому нужно выступить.

"Остановите невыразимые страдания, которые вы приносите миллионам людей… россия должна соблюдать основные принципы ОБСЕ, вывести свои войска и подтвердить свою приверженность миру… [Для окончания войны] нет необходимости в переговорах и уж точно нет необходимости в уступках со стороны Украины", — заявила Бербок.

В россии пока никак не отреагировали на слова министра иностранных дел Германии. В свою очередь, МИД рф сообщил, что сергей лавров встретился с главой венгерского правительства Петером Сийярто для двусторонних переговоров.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Германия и США якобы хотят усадить Украину за стол переговоров с рф. Две страны договорились между собой, что поставлять ВСУ будут только то оружие, которое поможет сдерживать россиян, а не отвоевывать новые территории. В США прокомментировали это заявление СМИ.