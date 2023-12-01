"Мирного договору не буде": генерал Муженко розповів про можливості переговорів із росією

Це не відповідає прагненням України

Колишній головнокомандувач ЗСУ, генерал Віктор Муженко, який оцінив ситуацію на фронті, також прокоментував тему переговорів між Україною та росією, зауваживши, що наразі проводити такі переговори не можна в жодному разі. Адже окупанти нівелювали та локалізували ті успіхи, які могли бути.

А успіх принесуть лише переговори з позиції сили саме України. Про це генерал повідомив в інтервʼю ВВС.

Він ствердно відповів на питання журналістів щодо того, що переговори з росією не можна проводити, зазначивши, які умови мають бути для можливого дипломатичного рішення.

"Якщо їх і проводити, то тільки з позицій сили і тоді, коли будемо мати певний успіх, а не тоді, коли росія нівелювала і локалізувала ті можливі успіхи, які могли у нас бути", — зазначив ексголовнокомандувач.

Генерал Віктор Муженко (на передньому плані) під час поїздки до Литви, 2016 рік

На його думку, ті умови, які будуть Україні представлені на імовірних переговорах, однозначно не будуть відповідати мріям і прагненням українського народу.

Також є питання до формату цих переговорів, адже, за словами Віктора Муженко, це не може бути мирний договір, це може бути тільки перемир'я.

"А ми розуміємо скільки було у нас цих перемир'їв з 2014 по 2022 рік – і хлібних, і великодніх, інших. І ні одне з них і кількох годин не протрималося. Де гарантія, що сьогодні вони будуть дотримуватись?"- додав генерал.

Він також зауважив, що та кількість військ, яка буде залучена під час можливого перемир'я, буде значно перевищувати ту кількість, яка була свого часу залучена в зоні АТО та ООС.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що голова міністерства закордонних справ Естонії Маргус Цахкна вважає, що на даний момент перемовини між Україною та росією неможливі. Тільки Київ вирішуватиме, як і коли починати мирний процес та дипломатичне врегулювання, і чи починати його взагалі.