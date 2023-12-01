"Мирного договора не будет": генерал Муженко рассказал о возможностях переговоров с россией

Этот сценарий не соответствует стремлениям Украины

Бывший главнокомандующий ВСУ, генерал Виктор Муженко, оценивший ситуацию на фронте, также прокомментировал тему переговоров между Украиной и россией, отметив, что проводить такие переговоры нельзя ни в коем случае. Ведь оккупанты нивелировали и локализовали те успехи, которые могли быть.

А успех принесут только переговоры с позиции силы Украины. Об этом генерал сообщил в интервью BBC.

Он утвердительно ответил на вопросы журналистов, что переговоры с россией нельзя проводить, отметив, какие условия должны быть для возможного дипломатического решения.

"Если их и проводить, то только с позиций силы и тогда, когда будем иметь определенный успех, а не тогда, когда россия нивелировала и локализовала те возможные успехи, которые могли у нас быть", — отметил экс-головнокомандующий.

Генерал Виктор Муженко (на переднем плане) во время поездки в Литву, 2016 год

По его мнению, условия, которые будут Украине представлены на вероятных переговорах, однозначно не будут соответствовать мечтам и стремлениям украинского народа.

Также есть вопросы к формату этих переговоров, ведь, по словам Виктора Муженко, это не может быть мирный договор, это может быть только перемирие.

"А мы понимаем, сколько было у нас этих перемирий с 2014 по 2022 год — и хлебных, и пасхальных, других. И ни одно из них и нескольких часов не продержалось. Где гарантия, что сегодня они будут соблюдать?" — добавил генерал. .

Он также отметил, что количество войск, которое будет привлечено во время возможного перемирия, будет значительно превышать то количество, которое было в свое время привлечено в зоне АТО и ООС.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что глава министерства иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна считает, что на данный момент переговоры между Украиной и россией невозможны. Только Киев будет решать, как и когда начинать мирный процесс и дипломатическое урегулирование, и начинать ли его вообще.