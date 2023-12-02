Дезертири з армії рф розповіли правду про те, як росія воює в Україні: втрати страшні

Виживає мінімальний відсоток російських солдатів, оскільки командири відносяться до них, як до м'яса

Попри твердження російських політиків та генералів про "СВО йде за планом" російські війська зазнають в Україні страшенних втрат. У "м'ясних штурмах", які активно практикують російські командири, виживає мінімум солдатів, а багато новобранців гинуть у перші ж тижні на фронті – тому російські військові часто дезертирують з власної армії.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post. Журналістам вдалося поспілкуватися з кількома втікачами з путінської армії.

Один з таких втікачів, російський солдат на ім'я Ігор, сказав, що його мобілізували у вересні 2022 року, коли російський диктатор володимир путін оголосив "часткову мобілізацію". Ігор, за його словами, не підтримував вторгнення в Україну, але не зміг пояснити, чому не втік з рф у вересні, коли це ще було можливо.

"Мені надіслали повістку в армію, а ти просто йдеш, не роздумуючи", – сказав він.

Росіянин додав, що велика кількість його товаришів по службі загинули дуже швидко – вони навіть не вміли використовувати свою зброю та доручену їм бойову техніку. Однак це тільки квіточки – найстрашніших втрат його підрозділ зазнав під час штурмів, оскільки російські командири ніколи не дають наказу відступати, аж поки втрати не стануть занадто високими.

"Виживає мінімум", – коротко резюмував дезертир.

Ще один втікач з армії путіна, Олексій, на відміну від першого – контрактник. Він підписав контракт з армією рф ще у 2017 році, плануючи заробити на службі великі гроші, тому навіть не думав, що йому колись доведеться воювати.

"Коли почалася війна, тебе ніхто не питав, чого ти хочеш – усе сталося дуже швидко. Не було ні часу, ні можливості подумати й усвідомити, що відбувається. Нас буквально зібрали та посадили в літак за день", – сказав колишній солдат.

В російській армії Олексій був артилеристом та перебував у складі угруповання росіян, яке окуповувало частину Харківської області. Повернувшись додому у відпустку, Олексій сказав, що на війну більше не піде.

Але розірвати контракт він не зміг – йому відмовили, оскільки через оголошення так званої "СВО" усі контракти стали безстроковими. Щобільше, Олексія хотіли засудити до тюремного ув'язнення за відмову повертатися на війну, тому росіянин просто втік.

Раніше "Телеграф" писав, що російські військові, які не дуже бажають йти на війну в Україні, все частіше самовільно залишають свої частини та підрозділи. Російські журналісти-розслідувачі виявили щонайменше 4121 судову справу щодо самовільного залишення військової частини.