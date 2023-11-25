Тікають тисячами: російські вояки все частіше покидають свої частини

Російські військові самовільно залишають свої частини, не виконують наказів, а іноді дезертирують вже серйозно

Російські військові, які не дуже бажають йти на війну в Україні, все частіше самовільно залишають свої частини та підрозділи. Російські журналісти-розслідувачі виявили щонайменше 4121 судову справу щодо самовільного залишення військової частини.

Про це пише російське опозиційне видання "Медіазона". З 4121 справи щодо втікачів зі своїх підрозділів по 3470 справах вже винесли судовий вирок.

За даними журналістів, починаючи з червня 2023 року, гарнізонні військові суди російської армії виносять у таких справах в середньому 100 вироків на тиждень. Пік вироків припав на серпень 2023 року – 457 вироків. Найбільше таких справ відкрили у Москві та Санкт-Петербурзі.

Окрім самовільного залишення військової частини, суди отримали щонайменше 317 справ, які стосуються невиконання наказу (лідери – Калінінградська область, Ростов, Приморський край та Камчатка), та 96 справ щодо реального дезертирства з російських військ.

"Більшість справ про самовільне залишення частини закінчуються умовним терміном, причому для контрактників частка таких рішень становить 63%, а для мобілізованих вона трохи нижче – 56%. Умовний вирок дозволяє повернути військовослужбовця на фронт", – зазначається у повідомленні.

Для довідки. Самовільне залишення військової частини – не те ж саме, що дезертирство. Це значить, що військовий покинув підрозділ без дозволу командирів, але потім повернувся – на відміну від дезертирів, які збігають, що називається, "назавжди".

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