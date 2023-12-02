По всій Україні оголошено повітряну тривогу: вона може затягнутися

Росіяни підняли не лише МіГ-31К із ракетами, а й ще один важливий літак

В усіх регіонах України оголосили повітряну тривогу. З аеродрому у російському місті Моздок вилетів літак МіГ-31К, який може нести гіперзвукові ракети "Кинджал".

Всіх просять перебувати в укриттях до відбою тривоги. Повідомляється, що повітряна тривога може тривати довго.

У моніторингових групах повідомили, що надзвуковий висотний винищувач-перехоплювач далекого радіусу дії МіГ-31К злетів ще об 11:00. Він тримав курс на Чорне море. Разом з ним у повітря було піднято і дозаправника ІЛ-78, тому повітряна тривога може затягнутися.

МіГ-31К оснащений гіперзвуковими ракетами "Кинджал". Їхня небезпека полягає в тому, що системам ППО важко розпізнавати ці в повітрі та перехоплювати для знищення. Швидкість "Кинджалів" до 12 тисяч кілометрів на годину, що робить їх практично невразливими для ППО.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Дніпрі пролунали потужні вибухи. Тривогу оголосили в місті лише за кілька хвилин.