По всей Украине объявлена воздушная тревога: она может затянуться

Россияне подняли не только МиГ-31К с ракетами, но и еще один важный самолет

Во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу. С аэродрома в российском городе Моздок вылетел самолет МиГ-31К, который может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Всех просят находиться в укрытиях до отбоя тревоги. Сообщается, что воздушная тревога может продлиться долго.

В мониторинговых группах сообщили, что сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31К взлетел еще в 11:00. Он держал курс на Черное море. Вместе с ним в воздух был поднят и дозаправщик ИЛ-78, поэтому воздушная тревога может затянуться.

МиГ-31К оснащен гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Их опасность заключается в том, что системам ПВО тяжело распознавать эти в воздухе и перехватывать для уничтожения. Скорость "Кинжалов" до 12 тысяч километров в час, что делает их практически неуязвимыми для ПВО.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Днепре прозвучали мощные взрывы. Тревогу объявили в городе лишь спустя несколько минут.