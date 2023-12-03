Киш Бабай прийде: окупанти відібрали у дітей на Луганщині їхнє улюблене свято

Росіяни знайшли "альтернативу" на свято

Російські загарбники у Старобільську на Луганщині вирішили забрати у дітей улюблене свято багатьох — День святого Миколая, коли під подушкою вони мають знаходити сюрпризи, а в школі отримувати невеликі презенти цього дня. Водночас росіяни запропонували так звану "альтернативу".

Рішення вкрасти у дітей цю подію було прийнято окупантами через те, що День святого Миколая нібито суто українське свято, а тому подарунків для малечі не буде. Про це у своєму Telegram-каналі розповів голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

"Натомість дітей вітатиме, зокрема, Киш Бабай із Татарстану, якому надали так зване шефство над деякими окупованими громадами Луганщини. Один такий уже виступив учора на виставці народного господарства, куди днями примусово відвезли дітей із нашого регіону", — написав Лисогор.

Довідково: Киш Бабай — це татарський Дід Мороз. У перекладі на російську це звучить як "зимовий дід".

Киш Бабай

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ВСУ має нові успіхи на фронті. На деяких напрямках воїни мають просування, а також вони майстерно відбивають атаки ворога.