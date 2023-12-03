Кыш Бабай придет: оккупанты отобрали у детей на Луганщине их любимый праздник

Россияне нашли "альтернативу" на праздник

Российские захватчики в Старобельске Луганской области решили забрать у детей любимый праздник многих — День святого Николая, когда под подушкой они должны находить сюрпризы, а в школе получать небольшие презенты в этот день. Вместе этого россияне предложили так называемую "альтернативу".

Решение украсть у детей это событие было принято оккупантами по причине того, что День святого Николая якобы сугубо украинский праздник, а потому подарков для малышей не будет. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

"Вместо этого детей будет приветствовать, в частности, Кыш Бабай из татарстана, которому предоставили так называемое шефство над некоторыми оккупированными общинами Луганщины. Один такой уже выступил вчера на выставке народного хозяйства, куда на днях принудительно увезли детей из нашего региона", — написал Лысогор.

Для справки: Кыш Бабай — это татарский Дед Мороз. В переводе на русский это звучит как "зимний дед".

Кыш Бабай

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