Лубінець звернувся до ООН та "Червоного хреста" через розстріл полонених українців: "Прориву не чекаю, але..."

Лубинець хоче, щоб цей окремий випадок був зафіксований і був у наступному звіті ООН

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, як і обіцяв, звернувся до Червоного Хреста та Моніторингової місії ООН з приводу розстрілу українських військових, коли ті здавалися в полон. Також Лубінець повідомив, що зараз він не має інформації, кого саме росіяни розстріляли.

Про це він розповів у коментарі виданню "Суспільне". При цьому, за його словами, він не чекає на будь-які проривні результати за своїм зверненням.

"Сьогодні вже звернувся, офіційно листи від мене пішли. Це не перший випадок, і ми можемо припускати, що, на жаль, не останній випадок, коли РФ цинічно порушує Женевські конвенції і весь спектр міжнародно-гуманітарного права. Якщо чесно, я не очікую якихось проривних результатів від МКЧХ та від ООН", — сказав він.

Однак омбудсмен додав, що на його думку, Україна все ж таки повинна продовжувати це робити, оскільки Міжнародний Комітет Червоного Хреста має унікальний мандат з фіксації фактів порушення прав саме військовополонених.

"Іншої організації з подібним мандатом, на жаль, у нас в країні немає. І саме МКЧХ повинні реагувати на подібні випадки, повинні комунікувати з РФ. Не просто звертати увагу на те, що відбувається по відношенню до українських військовополонених, а робити все, щоб ця ситуація змінилася", — сказав Лубінець і зазначив "Щодо звернень до ООН, я можу сказати, що я це роблю, щоб ООН, а саме постійна моніторингова місія ООН з прав людини, яка постійно діє на території України, фіксувала ці факти. За моїм аналізом останні звіти ООН показують тенденцію, що називають речі своїми іменами. Тобто, якщо Росія обстрілює наші міста, то так прямо це і зазначено в звітах ООН".

Лубінець додав, що дуже хоче, щоб цей окремий випадок був зафіксований і був у наступному звіті Моніторингової місії ООН з прав людини. Він нагадав, що ці звіти, окрім того, що їх публічно оприлюднять, окремо з них можуть зробити засідання Генеральної асамблеї ООН.

"На що ми і сподіваємося, що питання порушення прав громадян України з боку РФ буде розглянуто на найвищому рівні, на різних майданчиках ООН: Комітет з прав людини, Генасамблея, Рада безпеки. Ми повинні продовжувати робити цю роботу", — сказав чиновник.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з’явилося відео, на якому було відбито страту українських військових росіянами. Все це, попередньо, сталося в районі населеного пункту Степне Донецької області, що неподалік Авдіївки.

Військовий злочин росіян було знято з повітря за допомогою квадрокоптера. Побратим вбитих Олександр Колим заявив, що його група більше не братиме окупантів у полон.

Раніше ми писали про те, що відома доля вбивць, який розстріляли беззбройних українських військових.