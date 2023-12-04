Їй було всього 8: рятувальники дістали тіло дівчинки з-під завалів від удару по Новогродівці (фото)

Пошуки її батьків ще тривають

На пʼяту добу пошуків у понеділок, 4 листопада, рятувальники дістали тіло 8-річної дівчинки з-під завалів у Новогродівці, яку росіяни обстріляли 29 листопада. Від удару окупантів ракетою С-300 триповерховий будинок, у якому мешкала дитина з батьками, було зруйновано.

Наразі тривають пошуки матері та батька дівчинки. Про це зазначає Національна поліція України.

Зазначається, що спочатку рятувальники виявили на місці завалів кінцівку дівчинки. Наразі відомо, що вже провели упізнавання тіла: бабуся підтвердила, що загибла – її онука.

Місце обстрілу та ще одну локацію, куди складують будівельне сміття, продовжують ретельно оглядати. Кінологи поліції зі службовими собаками проводять пошуки на території зруйнованого будинку, а також оглядають кожний уламок, кожен сантиметр території. Розчищати місця руйнувань допомагають місцеві волонтери.

"Уже п’яту добу на місці влучання російської ракети в багатоквартирний будинок триває пошукова операція. Рятувальники спільно з кінологами поліції шукають батьків дитини, які перебувають під завалами", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав, що у неділю, 3 грудня, окупанти завдали удару по житловому багатоповерховому будинку у Херсоні.