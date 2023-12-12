Перевчати російськомовну дитину, чи чекати на її власний вибір мови: відомий письменник відповів

Мова — це інструмент, який допомогає будувати суспільство

Сьогодні в країні мовне питання стало оним з головних, тому не варто чекати, що дитина сама вивчить українську мову, знаходячісь у відповідній україномовній середі. Краще, якщо батьки з найменьшого віку почнутьрозмовляти із своїм чадом на державній мові.

Так дитина швидше опанує українську, вважає письменник Остап Українець. Як змінити мовний режим російськомовної дитини й пояснити, чому це важливо, він розповів в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу".

"Чекати – це найгірше, що можна робити із заохоченням до мови. Ми найкраще вивчаємо мови, коли ми малі. Ми народжуємося, не знаючи жодної, і тоді опановуємо найпершу мову, яка в нас є. Тому ні, чекати – це робити ведмежу послугу. А якщо вважаєте, що майбутнє ваших дітей в українській Україні, то це просто здоровий розрахунок. Мовна підготовка до реальності, у якій їм жити", — вважає Остап Українець.

Він підкреслив, що не завжди батькам легко говорити з дитиною про такі нагальні речі, як перехід на іншу мову. Багатьом важко пояснити чому це потрібно. "Але наводити це як аргумент або ж вважати, що коли діти не говорять українською, то це нормально й вони це переростуть — погана ідея. Це настільки ж погана ідея, як і з будь-якою іншою інформацією.", — висловив свою думку письменник.

Остап Українець наголосив, що пояснювати якусь річ дитині — це "ваша відповідальність як батьків". Він розповів, що неодноразово працював з російськомовними підлітками та дітьми в таборі. І ситуації бувають абсолютно різні. Деякі діти цілеспрямовано намагаються переходити й переходять на украиїнську мову. Але є й такі, котрі не намагаються і не переходять.

"Але правило, за яким табір проводиться українською, ми не порушували й не мали потреби порушувати жодного разу. Навпаки, для тих, хто українську мову не знав і погано знає, то додаткова кількість цієї мови навколо сприяє позитивно. Бо вона ж явно буде оточувати, вона буде оточувати в ЗМІ, вона буде оточувати в усій державній бюрократії, у всьому державному апараті, в процесі навчання, вона буде поряд — ця мова. Що більше її давати від початку, то легше нею буде користуватися, і то менше шансів, що в майбутньому хтось почує слово "спалахуйка" і подумає, що воно було створене свого часу, в питомо українській мові, бо нам чомусь бракувало слова "запальничка"", — пояснив письменник.

Більше на цю тему читайте в ексклюзивному інтерв’ю "Телеграфу" "Російськомовних дурниками не вважають, але сприймають як загрозу": Остап Українець про шароварщину та мовний закон".

Раніше "Телеграф" писав, що за час повномасштабної війни з рф мовне питання стало однією з головних маніпуляцій, використовуваних російською пропагандою. Диспути і сутички щодо цього розгорнули в середовищі українців окремий фронт.