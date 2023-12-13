"Це складно": Зеленський сказав, як Україна може воювати без допомоги союзників

Для України вкрай важливо, що довкола неї об’єднується світ

Без допомоги міжнародних партнерів Україні доведеться протистояти російським загарбникам, як у перший день повномасштабного вторгнення. Це було б дуже складно.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав на спільному брифінгу з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Це була його відповідь на запитання журналіста про те, чи можливо Україні перемогти у цій війні без цієї допомоги станом на сьогодні.

"Як ви знаєте, протягом перших днів повномасштабної війни, 24 лютого, ми справді були наодинці. Це було складно і дуже важко. Трагічний період для нас і нашого народу і ви бачили, як це для нас було. Нас майже окупували. Але ми нікуди не втекли, не поїхали та прийняли цей бій.

Тому, коли ви питаєте, чи можливо це робити без допомоги… Це можна робити так, як це було. Я маю на увазі, що це складно, ви втрачаєте багато людей. І якщо ви не хочете втрачати життя ваших людей, дітей… Вам безперечно потрібен справжній потужний щит оборони. Починаючи з літаків та закінчуючи артилерією", — сказав президент.

Він також додав, що для України вкрай важливо, що довкола неї об’єднується світ. Зеленський вважає, що не можна перемогти без допомоги, але й програти також не можна, бо "єдине, що у вас є – ваша держава".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у середу, 13 грудня, Володимир Зеленський прибув до Норвегії з неоголошеним візитом. Він приземлився у столиці — місті Осло, після чого зустрівся із прем’єр-міністром Йонасом Гаром Стере.