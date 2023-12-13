"Это сложно": Зеленский сказал, как Украина может воевать без помощи союзников

Для Украины крайне важно, что вокруг нее объединяется мир

Без помощи международных партнеров Украине придется противостоять российским захватчикам, как в первый день полномасштабного вторжения. Это было бы крайне сложно.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на совместном брифинге с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Это был его ответ на вопрос журналиста о том, возможно ли Украине победить в этой войне без этой помощи по состоянию на сейчас.

"Как вы знаете, в течение первых дней полномасштабной войны, 24 февраля, мы действительно были наедине. Это было сложно и очень трудно. Трагический период для нас и нашего народа и вы видели, как это для нас было. Нас почти оккупировали. Но мы никуда не сбежали, не уехали и приняли этот бой.

Поэтому, когда вы спрашиваете, возможно ли это делать без помощи… Это возможно делать так, как это было. Я имею в виду, что это сложно, вы теряете много людей. И если вы не хотите терять жизни ваших людей, детей… Вам определенно нужен настоящий мощный щит обороны. Начиная с самолетов и заканчивая артиллерией", — сказал президент.

Он также добавил, что для Украины крайне важно, что вокруг нее объединяется мир. Зеленский считает, что нельзя победить без помощи, но и проиграть также нельзя, потому что "единственное, что у вас есть, – ваше государство".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в среду, 13 декабря, Владимир Зеленский прибыл в Норвегию с необъявленным визитом. Он приземлился в столице — городе Осло, после чего встретился с премьер-министром Йонасом Гаром Стере.