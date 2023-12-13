У РФ влаштували судилище над українським військовим: дали величезний строк

Суд "звинуватив" чоловіка за кількома статтями

У Росії ухвалили вирок військовослужбовцю збройних сил України Антону Байдракову за звинуваченням у нібито вбивстві мирної мешканки Маріуполя у березні 2022 року. Його "засуджено" до 18 років позбавлення волі.

"Слідство" з’ясувало, що нібито чоловік утримував місцеву мешканку на території промислової зони, а 27 березня вбив її. Про це у середу, 13 грудня, повідомили у Генпрокуратурі РФ.

Крім цього, українського захисника росіяни звинуватили в тому, що у 2021 році він нібито пройшов навчання навичкам ведення бойових дій з метою насильницького захоплення влади та зміни конституційної так званої "ДНР".

"Південний окружний військовий суд виніс вирок у кримінальній справі стосовно військовослужбовця ЗСУ Антона Байдракова. Його визнано винним за ст. 205.3 КК РФ (проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності), ст. 278 КК РФ (насильницьке захоплення влади), ч. 1 ст.105 КК РФ (вбивство), ч. 1 ст.356 КК РФ (жорстоке поводження з цивільним населенням)", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у вересні 2023 року в Росії відбувся "суд" над 24 захисниками Маріуполя з полку "Азов". Захисникам інкримінують так зване "силове захоплення влади", а також нібито "участь у терористичній організації".