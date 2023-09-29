"Новий Бухенвальд": мережу вразило фото українця в російському суді

У коментарях закликали судити російських "суддів"

У мережі з'явилося фото українського полоненого в російському суді, де продовжуються судилища над нашими захисниками. Цей знімок викликав обурення у соцмережах.

На фото видно жахливий фізичний стан чоловіка. Вірогідно, його змусили роздягтись, щоб продемонструвати татуювання на тілі.

За даними ЗМІ, на фото зображений викрадений загарбниками в окупованому Мелітополі. Його та ще 4 чоловіків звинувачують у нібито підготовці теракту в захопленому місті — за версією фсб рф, вони нібито готували теракт проти гуманітарного конвою та російських військових.

За 54-річним Олександром Жуковим прийшли 7 квітня 2022 року. За словами його доньки, росіяни обіцяли їй, що батько повернеться додому, але він так і не повернувся. Чоловікові загрожує до 25 років позбавлення волі.

Користувачі соцмереж, вражені цим фото, закликали у коментарях судити самих "суддів". Також утримання українських полонених у рф назвали "новим Бухенвальдом" і "Освенцимом".

Коментарі у соцмережах

Коментарі у соцмережах

Також у коментарях порівняли умови утримання полонених в Україні та в рф.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Україна власним коштом утримує полонених російських окупантів, згідно з усіма нормами Женевської конвенції. Ті, що потрапили їх забезпечують усім необхідним, починаючи від шкарпеток і спідньої білизни, і закінчуючи футбольними м’ячами для дозвілля.