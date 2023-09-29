"Новый Бухенвальд": сеть поразило фото украинца в российском суде

В комментариях призвали судить российских "судей"

В сети появилось фото украинского пленного в российском суде, где продолжаются судилища над нашими защитниками. Этот снимок вызвал негодование в соцсетях.

На фото видно ужасное физическое состояние мужчины. Похоже, его заставили раздеться, чтобы продемонстрировать татуировки на теле.

По данным СМИ, на фото изображен похищенный захватчиками в оккупированном Мелитополе. Его и еще 4 человек обвиняют в якобы подготовке теракта в захваченном городе — по версии фсб рф, они якобы готовили теракт против гуманитарного конвоя и российских военных.

За 54-летним Александром Жуковым пришли 7 апреля 2022 года. По словам его дочери, россияне обещали ей, что отец вернется домой, но так и не вернулся. Мужчине грозит до 25 лет лишения свободы.

Пользователи соцсетей, пораженные этим фото, призвали в комментариях судить самих "судей". Также содержание украинских пленных в России назвали "новым Бухенвальдом" и "Освенцимом".

Комментарии в соцсетях

Комментарии в соцсетях

Также в комментариях сравнили условия содержания пленных в Украине и рф.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Украина за свой счет удерживает пленных российских оккупантов, согласно всем нормам Женевской конвенции. Попавшие их обеспечивают всем необходимым, начиная от носков и нижнего белья, и заканчивая футбольными мячами для досуга.