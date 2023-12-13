В РФ устроили судилище над украинским военным: дали огромный срок

Суд "обвинил" мужчину по нескольким статьям

В России вынесли приговор военнослужащему вооруженных сил Украины Антону Байдракову по обвинению в якобы убийстве мирной жительницы Мариуполя в марте 2022 года. Суд "приговорил" его к 18 годам лишения свободы.

"Следствие" выяснило, что якобы мужчина удерживал местную жительницу на территории промышленной зоны, а 27 марта убил ее. Об этом в среду, 13 декабря, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Помимо этого, украинского защитника россияне обвинили в том, что в 2021 году он якобы прошел обучение навыкам ведения боевых действий в целях насильственного захвата власти и изменения конституционного в так называемой "ДНР".

"Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего ВСУ Антона Байдракова. Он признан виновным по ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), ст. 278 УК РФ (насильственный захват власти), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением)", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сентябре 2023 года в России прошел "суд" над 24 защитниками Мариуполя из полка "Азов". Защитникам инкриминируют так называемый "силовой захват власти", а также якобы "участие в террористической организации.