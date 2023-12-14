"Може стати ключем до перемоги": у США розповіли, як зруйнувати Кримський міст

Ніщо інше не здатне так швидко переламати хід війни

Знищення Кримського мосту може стати ключем до перемоги України – не лише у Криму, а й у війні загалом. Однак руйнування мосту – непросте завдання.

Про це йдеться в аналітичній публікації Бена Ходжеса, колишнього командувача армії США в Європі, Леда Клоскі, професора цивільного будівництва у Військовій академії США, Роберта Персона, доцента кафедри міжнародних відносин Військової академії США та Еріка Вільямсона, почесного професора цивільного будівництва. Вона опублікована у Foreign Affairs.

Найнадійнішим способом повної руйнації Кримського мосту було б інженерне знесення з використанням зарядів вибухової речовини, закладених безпосередньо на міст у критичних точках, як це робиться під час контрольованого цивільного знесення. Але для цього необхідний безперешкодний доступ до мосту, якого немає в українських збройних сил, тому єдиним методом залишається атака німецькими крилатими ракетами Taurus.

Зазначається, що жодна подія не змогла б швидше переламати хід війни, перезавантажити ситуацію та відновити впевненість у спроможності Києва перемогти, ніж заподіяння шкоди найпотужнішому символу російської окупації України – Кримському мосту. Однак зробити це непросто — міст спроєктовано для того, щоб витримувати інтенсивний рух. Його розмір, сила та довговічність дали йому можливість вистояти, попри неодноразові ракетні атаки України.

Для того, щоб назавжди вивести з ладу Кримський міст, ЗСУ потрібна велика кількість потужних високоточних ракет. Потрібний масований ракетний залп, щоб розтрощити потужну російську протиракетну оборону в окупованому Криму і завдати удару по кількох вразливих місцях мосту одночасно, або по одному критичному елементу неодноразово.

У будь-якому випадку для виведення Кримського мосту з ладу потрібно багато сучасних ракет, включаючи ракети армійської тактичної ракетної системи (ATACMS) американського виробництва та німецькі ракети Taurus. Поки їх немає, міст швидше за все продовжуватиме забезпечувати російських окупантів в Україні, йдеться у публікації.

Як повідомляв "Телеграф", речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук заявив, що удари по Кримському мосту будуть продовжуватися і він обов’язково буде зруйнований. Станеться це тоді, коли в цьому буде потреба.