"Росіянин зі смартфоном – наш найкращий друг": у СБУ розповіли деталі атаки на Кримський міст

Міст був атакований вже не раз

Росіяни, не усвідомлюючи того, працюють на Україну. При плануванні підриву Кримського мосту СБУ орієнтувалася, зокрема, на інформацію, якою громадяни рф діляться у соцмережах.

Про це стало відомо з фільму 1+1 "Кримський міст на біс. СБУ." За словами контррозвідника з позивним "Єнот", під час підготовки до операції більшість інформації було з відкритих джерел.

"Одним із джерел такої інформації стало відео запису росіянки, яка відпочивала в районі Кримського мосту на яхті та зняла внутрішні конструкції арки мосту. Ця інформація дала нам розуміння, в якій точці потрібно атакувати міст, щоб завдати максимального пошкодження", — розповів він.

Скріншот кадру з фільму

Контррозвідники зазначають, що чим більше росіян зніматимуть та викладатимуть відео у відкритий доступ – тим краще. Це дає нашій розвідці інформацію про об’єкти, що цікавлять, як усередині росії, так і на окупованій частині України.

"Кожен росіянин зі смартфоном – це наш найкращий друг, товариш та клієнт. Ми можемо спостерігати за багатьма об’єктами всередині самої росії, на окупованих територіях. Нехай більше знімають, фотографують та викладають", — зазначив контррозвідник "Хром".

Нагадаємо, глава СБУ Василь Малюк розповів, що під час атаки дронів SeaBaby Служби безпеки України на російський незаконно збудований Кримський міст на тимчасово окупованому півострові морськими безпілотниками управляли через спеціальний зв’язок. СБУ не могла покладатися на супутниковий зв’язок Starlink.