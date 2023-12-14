Не тільки визнати помилки: що ще варто сказати Зеленському у новорічному зверненні, розповів психолог

Українці вже не "проковтнуть" фальшивий оптимізм

Цьогоріч новорічне привітання президента України Володимира Зеленського має бути відвертим та з визнанням власних помилок. Адже за два роки війни українці стали більш чутливим до фальші, тому малоймовірно "проковтнуть" промову, засновану на напускному оптимізмі.

Про це у коментарі "Телеграфу" сказав член Європейської спільноти вивчення травматичного стресу Петро Вдовкін. Проте не варто забувати й про перемоги, які були у 2023.

"Усі ми усвідомлюємо, що плани минулого року втілити не вдалося, безліч з наших надій та сподівань не справдились. Деякі з об'єктивних причин, окремі — через чиїсь недопрацювання. У новорічній промові Володимир Зеленський, звичайно, мав би проговорити найнагальніші проблеми, продемонструвати здатність до визнання власних помилок і об'єктивної реальності. Втім, вкрай важливо нагадати українцям і про перемоги цього року, а їх було чимало. Важливо розповісти про плани на майбутній рік, аби об'єднати суспільство навколо цієї мети", — зауважив експерт.

На думку Вдовкіна, ще одним важливим меседжем від президента мав би бути заклик до об'єднання політичних сил не лише навколо України, а й всередині держави.

"Враховуючи складну ситуацію на фронті та труднощі з отриманням допомоги з боку Заходу, розбрат в українській владі й суспільстві може зіграти вкрай негативну роль у майбутньому нашої держави", — резюмує експерт.

Більше детально про те, що саме повинен сказати Володимир Зеленський у новорічному зверненні, аби його слова мали позитивний вплив на націю, читайте у матеріалі "Телеграфа" Час для дорослої розмови: психологи пояснили, яким повинно бути новорічне звернення Зеленського до українців

Раніше "Телеграф" писав, що, за словами Володимира Зеленського, без допомоги міжнародних партнерів Україні доведеться протистояти російським загарбникам, як у перший день повномасштабного вторгнення. Це було б дуже складно.