Не только признать ошибки: что еще следует сказать Зеленскому в новогоднем обращении, рассказал психолог

Украинцы уже не "проглотят" фальшивый оптимизм

В этом году новогоднее поздравление президента Украины Владимира Зеленского должно быть откровенным и с признанием собственных ошибок. Ведь за два года войны украинцы стали более чувствительны к фальше, поэтому маловероятно "проглотят" речь, основанную на напускном оптимизме.

Об этом в комментарии "Телеграфу" сказал член Европейского сообщества по изучению травматического стресса Петр Вдовкин. Однако не стоит забывать и о победах, которые были в 2023 году.

"Все мы осознаем, что планы в прошлом году воплотить не удалось, множество наших надежд и надежд не оправдались. Некоторые из объективных причин, отдельные — по чьим-то недоработкам. В новогодней речи Владимир Зеленский, конечно, должен был бы проговорить самые неотложные проблемы, продемонстрировать способность к признанию собственных ошибок и объективной реальности. Впрочем, крайне важно напомнить украинцам и о победах в этом году, а их было немало. Важно рассказать о планах на будущий год, чтобы объединить общество вокруг этой цели", — отметил эксперт.

По мнению Вдовкина, еще одним важным месседжем от президента должен быть призыв к объединению политических сил не только вокруг Украины, но и внутри государства.

"Учитывая сложную ситуацию на фронте и трудности с получением помощи со стороны Запада, раздор в украинских властях и обществе может сыграть крайне негативную роль в будущем нашего государства", — резюмирует эксперт.

Более подробно о том, что именно должен сказать Владимир Зеленский в новогоднем обращении, чтобы его слова оказали положительное влияние на нацию, читайте в материале "Телеграфа" Время для взрослого разговора: психологи объяснили, каким должно быть новогоднее обращение Зеленского к украинцам

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам Владимира Зеленского, без помощи международных партнеров Украине придется противостоять российским захватчикам, как в первый день полномасштабного вторжения. Это было бы очень сложно.