У Києві прогриміли вибухи, над Україною ракети: подробиці
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Також вибухи пролунали в інших регіонах України
У Києві було чутно декілька вибухів. Попередньо повідомляють про роботу протиповітряної оборони.
У повітрі фіксували декілька ворожих ракет. Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
Водночас моніторингові канали пишуть про те, що над Україною було зафіксовано пуск близько 6 "Кинджалів". Деякі з яких фіксували над Хмельниччиною, Рівним та Луцьком. Ракети тримали курс на захід України.
15:36 — було почато оголошення повітряної тривоги у містах України. Тоді був зафіксований виліт винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, РФ.
15:46 — стало відомо про пуски аеробалістичних ракет "Кинджал".
15:47 — у Києві пролунало декілька вибухів.
15:49 — вибухи було чутно у Старокостянтинові, Хмельницька область. Речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону підтвердив влучання.
"Окупанти вдарили по Старокостянтинову на Хмельниччині аеробалістичною ракетою "Кинджал"", – сказав він.
15:52 — на Житомирщині також повідомили про звуки вибухів.
15:58 — загроза через активність ворожої тактичної авіації на півдні та сході залишається
У мережі також поширюють інфографіку з орієнтовним часом прильоту ракет "Кинджалів" у різні області України.
16:13 — почались відбої повітряної тривоги по території України.
Раніше "Телеграф" писав, що у четвер, 14 грудня, по всій території України оголошено масштабну повітряну тривогу. Існувала загроза обстрілу з боку російських окупантів.