У Києві прогриміли вибухи, над Україною ракети: подробиці

Також вибухи пролунали в інших регіонах України

У Києві було чутно декілька вибухів. Попередньо повідомляють про роботу протиповітряної оборони.

У повітрі фіксували декілька ворожих ракет. Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Водночас моніторингові канали пишуть про те, що над Україною було зафіксовано пуск близько 6 "Кинджалів". Деякі з яких фіксували над Хмельниччиною, Рівним та Луцьком. Ракети тримали курс на захід України.

15:36 — було почато оголошення повітряної тривоги у містах України. Тоді був зафіксований виліт винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, РФ.

Мапа тривог станом на 15:38

15:46 — стало відомо про пуски аеробалістичних ракет "Кинджал".

15:47 — у Києві пролунало декілька вибухів.

15:49 — вибухи було чутно у Старокостянтинові, Хмельницька область. Речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону підтвердив влучання.

"Окупанти вдарили по Старокостянтинову на Хмельниччині аеробалістичною ракетою "Кинджал"", – сказав він.

15:52 — на Житомирщині також повідомили про звуки вибухів.

15:58 — загроза через активність ворожої тактичної авіації на півдні та сході залишається

У мережі також поширюють інфографіку з орієнтовним часом прильоту ракет "Кинджалів" у різні області України.

16:13 — почались відбої повітряної тривоги по території України.

Раніше "Телеграф" писав, що у четвер, 14 грудня, по всій території України оголошено масштабну повітряну тривогу. Існувала загроза обстрілу з боку російських окупантів.