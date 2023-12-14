Розвідник із Німеччини злив ФСБ важливі дані про Україну: скільки йому заплатили

Судовий процес триватиме як мінімум до літа

У шостій колегії Вищого суду Берліна розпочався судовий процес над 52-річним полковником бундесверу, на ім'я Карстен Л., який раніше керував відділом безпеки Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND). Розвідника звинувачують у тому, що він передав ФСБ секретні розвіддані про Україну, натомість отримавши 800 000 євро.

Разом із розвідником судять також торговця алмазами та ексрядового бундесверу Артура Е. Процес триватиме щонайменше до літа 2024 року. За цей час планується провести 51 засідання. Про це пише Bild.

"За версією слідства, обвинувачені продали ФСБ ключові розвіддані про війну в Україні. За це вони отримали понад 800 000 євро. За інформацією BILD, у BND це вважають одним із найсерйозніших випадків держзради в історії ФРН, ступінь збитків не піддається виміру. Карстена Л. заарештували у Берліні 21 грудня 2022 року", — йдеться в матеріалі.

Як з’ясувалося, за зрадником "полювали" тиждень, поки його не спіймали. Вирішальна інформація для його затримання надійшла від спецслужб дружньої держави.

Німецька газета Spiegel пише, що Карстен Л. спочатку отримав доступ до закритого чату найманців ПВК "Вагнера". Далі те саме він проробив у внутрішніх чатах BND, зробивши 73 сторінки скріншотів. Артур Еге. відвіз їх до Москви й отримав за це гроші.

Своєю чергою Карстен Л. відмовляється давати свідчення щодо цього факту. При цьому колеги вважають, що підштовхнути його до зради могло незгода з міграційною та економічною політикою влади Німеччини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що СБУ затримала російського агента, який займався коригуванням ворожих ракет. Ним виявився доцент одного з університетів.