Разведчик из Германии слил ФСБ важные данные об Украине: сколько ему заплатили

Судебный процесс продлится как минимум до лета

В шестой коллегии Высшего суда Берлина начался судебный процесс над 52-летним полковником бундесвера по имени Карстен Л., который ранее руководил отделом безопасности Федеральной разведывательной службы Германии (BND). Разведчика обвиняют в том, что он передал ФСБ секретные разведданные об Украине, получив взамен 800 000 евро.

Вместе с разведчиком судят также торговца алмазами и экс-рядового бундесвера Артура Э. Процесс продлится минимум до лета 2024 года. За это время планируется провести 51 заседание. Об этом пишет Bild.

"По версии следствия, обвиняемые продали ФСБ ключевые разведданные о войне в Украине. За это они получили более 800 000 евро. По информации BILD, в BND это считают одним из самых серьёзных случаев госизмены в истории ФРГ, степень ущерба не поддаётся измерению. Карстена Л. арестовали в Берлине 21 декабря 2022 года", — говорится в материале.

Как выяснилось, за предателем "охотились" неделю, пока его не поймали. Решающая информация для его поимки поступила от спецслужб дружественного государства.

Немецкая газета Spiegel пишет, что Карстен Л. изначально получил доступ к закрытому чату наемников ЧВК "Вагнера". Далее то же самое он проделал во внутренних чатах BND, сделав 73 страницы скриншотов. Артур Э. отвёз их в Москву и получил за это деньги.

В свою очередь Карстен Л. отказывается давать показания по данному факту. При этом коллеги считают, что подтолкнуть его на предательство могло несогласие с миграционной и экономической политикой властей Германии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что СБУ задержала российского агента, который занимался корректировкой вражеских ракет. Им оказался доцент одного из университетов.