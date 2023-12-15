Вночі окупанти знову атакували Україну: пошкоджено підприємство

Сили ППО України показали вражаючий результат

Росіяни не перестають бити по мирних містах України, практично щоночі наша країна зазнає атаки з повітря. У ніч проти 15 грудня ворог вдарив "шахедами" та артилерією.

"У ніч на 15 грудня 2023 року противник атакував ударними безпілотниками типу "Shahed" з району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край – РФ). Усі 14 ворожих безпілотників були збиті мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Херсонської, Хмельницької" та Полтавської областей", — повідомили в Telegram-каналі Повітряних сил України.

Зазначимо, близько другої години ночі перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін повідомив про роботу ППО. Сили протиповітряної оборони працювали у Хмельницькому та Шепетівському районах.

Крім того, ворог уночі з артилерії обстріляв Дніпропетровську область. Під удар потрапив Нікополь.

"Опівночі тишу перервав артилерійський обстріл. Під прицілом російських загарбників знову був Нікополь. Ворожі снаряди пошкодили одне з підприємств міста. На щастя, не зачепили людей", — написав у своєму Telegram-каналі глава Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Як повідомляв "Телеграф", ніч на 15 грудня була ненудною для окупантів — у Маріуполі прогримів потужний вибух, спалахнула пожежа, на місце прильоту попрямували швидкі. За попередніми даними, прилетіло у бетонний завод, де росіяни влаштували військове розташування.