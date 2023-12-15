"Виходить замкнене коло": експерт розповів про проблеми та досягнення ЗСУ на лівому березі Херсонщини

Наші бійці діють у максимально складних умовах

Ситуація на лівобережжі Херсонської області залишається без істотних змін. Українська морська піхота утримує плацдарми та нав’язує свою ініціативу, проте про остаточне закріплення говорити зарано.

Наші бійці змушені діяти на лівому березі Дніпра на Херсонщині в максимально несприятливих умовах, без підтримки у вигляді надійної переправи. І доки її не наведуть, говорити про те, що морпіхи остаточно закріпилися на плацдармах, не доводиться, пояснив військовий експерт Владислав Селезньов "РБК-Україна".

З інженерної точки зору це складне завдання, оскільки ширина Дніпра сягає 1000 метрів. Крім того, щоб захистити переправу від ворожої артилерії, потрібно просунутися до 25 кілометрів. Водночас для просування, потрібне важке озброєння, яке неможливо перекинути без переправи.

"Виходить замкнене коло. І я поки не бачу виходу з цієї ситуації", — зазначив Селезньов.

За його словами, командувач ворожого угрупування "Дніпро" Михайло Теплинський — чи не єдиний адекватний російський генерал. Однак і він за наявності танків, БТР, авіації та артилерії нічого не може вдіяти з нашою піхотою.

"Можливо, Теплинський створює штурмові загони з офіцерів-відказників. Наскільки це буде ефективно, подивимося. У будь-якому випадку мотивація українських морпіхів вражає. У росіян 69-тисячне угруповання на лівому березі Дніпра, у нас — кілька рот морської піхоти та підрозділів ТРО. Сили незрівнянні, проте вже два місяці ворог зазнає втрат і не може досягти результатів", — описав ситуацію експерт.

Нагадаємо, раніше полковник СБУ Роман Костенко назвав головне завдання ЗСУ на лівому березі Херсонщини. Це — повернення контролю над дорогою Олешки-Нова Каховка.