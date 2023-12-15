Навіть не Донбас: названо регіони, які через війну покинуло найбільше українців

Повернення мільйонів громадян України додому вимагатиме значних зусиль від української влади

Еміграція величезної кількості українців через повномасштабне російське вторгнення стала економічним та гуманітарним викликом для України. За даними досліджень, наймасовіше за кордон виїжджали мешканці Київської, Харківської та Донецької областей.

Про це свідчать результати свіжого дослідження "Повернення українців додому та їх реінтеграція в українське суспільство" дослідницько-аналітичної групи InfoLight.UA. Їх надав керівник групи Юрій Гончаренко.

Науковці склали статистику щодо того, які категорії населення і з яких причин покинули Батьківщину з моменту повномасштабного вторгнення РФ. За основу були взяті численні соціальні опитування та аналізи інформації з відкритих джерел, а ткож глибинні інтерв'ю з українцями, що виїхали за кордон. Також враховували данні, що надали представники діаспорних організацій в різних країнах світу.

Найбільша кількість українцві, що виїхали за кордон, до початку повномасштабного вторгнення проживали в Київі. За столицею за кількістю громадян, що виїхали, слідує Харківська, Київська та Донецька області. Не мало громадян покинули й Дніпропетровську область.

Зокрема, 78,65% мігрантів з України складають жінки, 58% біженців одружені і ще 11,74% мають кохану людину. У майже 69% є одна або двоє дітей. Близько 62% опитаних мігрантів — люди у віці від 36 до 55 років.

Детальніше на цю тему читайте в ексклюзивному матеріалі "Телеграфу" "Як повернути українців з-за кордону? Свіже дослідження та аналіз демографів щодо міграції".

Раніше "Телеграф" писав, що Норвегії пообіцяли кожному українському біженцю виплатити велику суму. Влада країни озвучила головну умову. Гроші українці можуть одержати за повернення додому.