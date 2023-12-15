Даже не Донбасс: названы регионы, которые из-за войны покинули больше всего украинцев

Возвращение миллионов граждан Украины домой потребует значительных усилий от украинской власти

Эмиграция огромного количества украинцев из-за полномасштабного российского вторжения стала экономическим и гуманитарным вызовом для Украины. По данным исследований, наиболее массово за границу выезжали жители Киевской, Харьковской и Донецкой областей.

Об этом свидетельствуют результаты свежего исследования "Возвращение украинцев домой и их реинтеграция в украинское общество" исследовательско-аналитической группы InfoLight.UA. Их предоставил руководитель группы Юрий Гончаренко.

Ученые составили статистику по поводу того, какие категории населения и по каким причинам покинули Родину с момента полномасштабного вторжения РФ. За основу были взяты многочисленные социальные опросы и анализы информации из открытых источников, а также глубинные интервью с уехавшими за границу украинцами. Также учитывали данные, предоставленные представителями диаспорных организаций в разных странах мира.

Самое большое число выехавших за границу украинцу до начала полномасштабного вторжения проживали в Киеве. За столицей по количеству выехавших граждан следует Харьковская, Киевская и Донецкая области. Немало граждан покинули и Днепропетровскую область.

В частности, 78,65% мигрантов из Украины составляют женщины, 58% беженцев замужем и еще 11,74% имеют любимого человека. У почти 69% есть один или двое детей. Около 62% опрошенных мигрантов – люди в возрасте от 36 до 55 лет.

Детальнее на эту тему читайте в эксклюзивном материале "Телеграфа" "Как вернуть украинцев из-за границы? Свежее исследование и анализ демографов по миграции" .

Ранее Телеграф писал, что Норвегии пообещали каждому украинскому беженцу выплатить большую сумму. Власти страны озвучили главное условие. Деньги украинцы могут получить за возвращение домой.